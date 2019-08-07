سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2019 09:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.23% بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 04:50 م
ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.23% بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.23% رابحاً 34.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2831.28 نقطة، مدفوعا بصعود شبه جماعى للقطاعات.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 118.1 مليون سهم محققة ما قيمته 198 مليون درهم من خلال تنفيذ 2640 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 22 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقر سهمين.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.66%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.26%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.92%، ثم سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 4.53%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم اكتتاب القابضة بنسبة 9.04%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.67%.
 

بورصة دبى

سوق دبى المالى

دبى

اقتصاد دبى

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 10:39 ص

بورصة دبى تحدد إجازة عيد الأضحى 3 أيام.. وتستأنف العمل 14 أغسطس

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 05:06 م

ارتفاع سهم إعمار العقارية يقلص من خسائر بورصة دبى بختام التعاملات

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 02:16 م

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاتصالات

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 10:32 ص

تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الإثنين، 05 أغسطس 2019 02:27 م

تراجع بورصة دبى بنسبة 1.6% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الإثنين، 05 أغسطس 2019 10:07 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"

هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"

اليوم السابع: مصر تتحرك بجدية ومسئولية لتغيير الواقع

اليوم السابع: مصر تتحرك بجدية ومسئولية لتغيير الواقع

موجز 6.. أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

موجز 6.. أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

رحيل المخرجة الكبيرة علوية زكى عن عمر يناهز الـ 93 عامًا

رحيل المخرجة الكبيرة علوية زكى عن عمر يناهز الـ 93 عامًا

عبر الموشن جرافيك .. دار الإفتاء تذكر بفضائل العشر من ذي الحجة

عبر الموشن جرافيك .. دار الإفتاء تذكر بفضائل العشر من ذي الحجة

أكثر من 13000 حاج نيجيري في مكة يؤدون فريضة الحج

أكثر من 13000 حاج نيجيري في مكة يؤدون فريضة الحج

فيديو.. دار الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان شهيد

فيديو.. دار الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان شهيد

الرجلان .. نجيب ساويرس وأحمد أبو هشيمة دائما فى خدمة الوطن .. مئات الملايين من الجنيهات تبرعات "نجيب" و "أبو هشيمة" لخدمة المجتمع وجهود التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا .. تعظيم سلام لرجال الأعمال المخلصين

الرجلان .. نجيب ساويرس وأحمد أبو هشيمة دائما فى خدمة الوطن .. مئات الملايين من الجنيهات تبرعات "نجيب" و "أبو هشيمة" لخدمة المجتمع وجهود التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا .. تعظيم سلام لرجال الأعمال المخلصين

ورلد ريسورس: ربع سكان العالم سيعانون من الجفاف قريبا

ورلد ريسورس: ربع سكان العالم سيعانون من الجفاف قريبا

شاهد فى دقيقة.. هؤلاء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية

شاهد فى دقيقة.. هؤلاء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية

فيديو.. رقاق العيد من إيد "أم سيد".. 20 سنة ولسه مكملة

فيديو.. رقاق العيد من إيد "أم سيد".. 20 سنة ولسه مكملة

الجمعة.. تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

الجمعة.. تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة