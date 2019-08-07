ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.23% بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.23% رابحاً 34.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2831.28 نقطة، مدفوعا بصعود شبه جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 118.1 مليون سهم محققة ما قيمته 198 مليون درهم من خلال تنفيذ 2640 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 22 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.66%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.26%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.92%، ثم سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 4.53%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم اكتتاب القابضة بنسبة 9.04%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.67%.