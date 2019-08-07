ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.1% بمنتصف التعاملات وسط مشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 13804 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 2014 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 16871 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 521 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 1373 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 452 نقطة.