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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.1% بمنتصف التعاملات وسط مشتريات عربية وأجنبية

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:40 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.1% بمنتصف التعاملات وسط مشتريات عربية وأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 13804 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 2014 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 16871 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 521 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 1373 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 452 نقطة.
 
 

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