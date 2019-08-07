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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.7% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 04:00 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.7% بختام تعاملات جلسة الأربعاء البورصة
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 13.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.694 مليار جنيه. 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 231.8 مليون ورقة مالية بقيمة 725 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.14%، والعرب على 9.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.38% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.61%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 30.7 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 27.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 13.4 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 44.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 13880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2025 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 16981 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 522 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1377 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.28% ليغلق عند عند مستوى 452 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 19 شركة، ولم تتغير مستويات 37  شركة.
 

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