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اتحاد التمويل: 21.2 مليار جنيه حجم محفظة التمويل متناهى الصغر و3.3 مليون عميل

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:17 م
اتحاد التمويل: 21.2 مليار جنيه حجم محفظة التمويل متناهى الصغر و3.3 مليون عميل منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر
كتب هانى الحوتى

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قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن المحفظة الائتمانية لصناعة التمويل متناهي الصغر سجلت 21.2 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من 2019، محققة نمواً بواقع 36.3% مقارنة بنهاية الربع الثاني من 2018، وبلغ عدد المستفيدين 3.3 مليون عميل بمعدل نمو 14.1% مقارنة بنتائج نهاية الربع الثاني من عام 2018.
 
وتابعت: "نولي اهتماماً بالغاً بتشجيع المؤسسات والجمعيات وشركات التمويل على استخدام أدوات الدفع غير النقدي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الخدمات المالية ويساهم في زيادة معدلات الشمول المالي".
 
وتوقعت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن تحقق صناعة التمويل متناهي الصغر نقلة نوعية بزيادة استخدام جهات التمويل متناهي الصغر لأدوات الدفع الإلكتروني في سداد وتحصيل القروض، بجانب التوسع في بعض المنتجات الجديدة مثل التأجير التمويلي والتأمين متناهي الصغر.
 
وأشادت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بالدور المحوري للبنك المركزي المصري والبنوك المصرية في دعم وتمويل الصناعة خلال الفترة الماضية، ودور الهيئة العامة للرقابة المالية الداعم لتنمية الصناعة وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدة مساندة جهاز تنمية المشروعات في إتاحة التمويل لكافة الجمعيات، خاصة الفئة "ج" فضلاً عن بدء تطبيق برنامج للترقية المؤسساتية بالتعاون مع الاتحاد لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المالية المقدمة من عدد 30 من الجمعيات الأهلية فئة ج.
 
وأوضحت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل تصدرت قائمة الجهات العاملة في التمويل متناهي الصغر فيما يتعلق بقاعدة العملاء لتسجل 1.895 مليون عميل نهاية الربع الثاني من العام الجاري بمعدل نمو 3.1 % مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2018، بينما حققت المحفظة الائتمانية لتلك الجهات 6.829 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2019 بمعدل نمو 21.3% مقارنة بنهاية الربع الثاني من 2018.
 
واحتلت شركات التمويل متناهي الصغر المرتبة الثانية من حيث عدد المستفيدين وحجم المحفظة الائتمانية، لتصل قاعدة العملاء إلى 1.040 مليون عميل، في نهاية الربع الثاني من 2019 بمعدل نمو 41.9% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2018، كما حققت المحفظة الائتمانية 6.964 مليار جنيه، بمعدل نمو 69.1% عن نفس الفترة من عام 2018.
 
أضافت أن البنوك التي تمنح التمويل متناهي الصغر أقل من 100 ألف جنيه بشكل مباشر للأفراد والشركات استحوذت على المرتبة الثالثة بالنسبة لعدد المستفيدين، إذ بلغت قاعدة العملاء نحو 391 ألف عميل، بمعدل نمو 14.3% مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2018، بينما احتلت البنوك المركز الأول من حيث حجم المحفظة الائتمانية لتسجل 7.493 مليار جنيه، بمعدل نمو 27.8% عن نتائج الربع الثاني من عام 2018.

اخبار الاقتصاد

التمويل متناهى الصغر

اتحاد التمويل

منى ذو الفقار

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