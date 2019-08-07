أكثر من 13000 حاج نيجيري في مكة يؤدون فريضة الحج

كتبت – هناء أبو العز

وصلت اليوم آخر مجموعة من الحجاج النيجيريين لحج 2019 إلى المملكة العربية لسعودية حسب تصريح مفوض الحج جبريل بوكاري فى مؤتمر صحفى نقلته وسائل الإعلام المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن الاستعدادات لموسم حج هذا العام التي تشرف عليها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لهم.

وشملت الاستعدادات استحداث 37 محطة تعمل بتقنية الجيل الخامس موزعةً على المشاعر المقدسة، تعمل جميعها على تحقيق أعلى درجات التغطية والسرعة الفائقة بفضل هذا الجيل من الشبكات، متيحةً لضيوف الرحمن الحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت المبتكرة والنوعية.

كما عملت الهيئة بالتعاون مع شركات الاتصالات على تقديم خدمات الإنترنت اللاسلكية عن طريق تقنية الواي فاي إذ تجاوز عدد نقاط الوصول هذا العام 5,442 نقطة وصول في كلتا المدينتين المقدستين والمشاعر.