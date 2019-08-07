أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 47.90 دولار أمريكى

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-8- 2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" 179.68 ريال سعودى مقابل 47.90 دولار أمريكى.
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
أسعار الذهب عيار 24 بنحو 179.68 ريال بما يعادل $47.90
سعر الذهب عيار 22 بنحو 164.71 ريال بما يعادل $43.91
أسعار الذهب عيار 21 بنحو 157.22 ريال بما يعادل $41.91
أسعار الذهب عيار 18 بنحو 134.76 ريال بما يعادل $35.92
سعر الذهب عيار 14 بنحو 104.81 ريال بما يعادل $27.94
سعر الذهب عيار 12 بنحو 89.84 ريال بما يعادل $23.95
أسعار أوقية الذهب بنحو 5,588 ريال بما يعادل $1,490
أسعار جنيه الذهب بنحو 1,258 ريال بما يعادل $335.29
أسعار كيلو الذهب بنحو 179,679 ريال بما يعادل $47,897
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