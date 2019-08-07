أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 47.90 دولار أمريكى

كتبت سماح حمدى

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-8- 2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" 179.68 ريال سعودى مقابل 47.90 دولار أمريكى.



أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:

أسعار الذهب عيار 24 بنحو 179.68 ريال بما يعادل $47.90

سعر الذهب عيار 22 بنحو 164.71 ريال بما يعادل $43.91

أسعار الذهب عيار 21 بنحو 157.22 ريال بما يعادل $41.91

أسعار الذهب عيار 18 بنحو 134.76 ريال بما يعادل $35.92

سعر الذهب عيار 14 بنحو 104.81 ريال بما يعادل $27.94

سعر الذهب عيار 12 بنحو 89.84 ريال بما يعادل $23.95

أسعار أوقية الذهب بنحو 5,588 ريال بما يعادل $1,490

أسعار جنيه الذهب بنحو 1,258 ريال بما يعادل $335.29

أسعار كيلو الذهب بنحو 179,679 ريال بما يعادل $47,897