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أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 47.90 دولار أمريكى

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 02:14 م
أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 47.90 دولار أمريكى الذهب
كتبت سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-8- 2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24"  179.68 ريال سعودى مقابل 47.90 دولار أمريكى.

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:

 

أسعار الذهب عيار 24 بنحو  179.68 ريال بما يعادل  $47.90
 
سعر الذهب عيار  22 بنحو  164.71 ريال بما يعادل  $43.91
 
أسعار الذهب عيار 21 بنحو  157.22 ريال بما يعادل  $41.91
 
أسعار الذهب عيار 18 بنحو  134.76 ريال بما يعادل  $35.92
 
سعر الذهب عيار 14 بنحو  104.81 ريال  بما يعادل  $27.94
 
سعر الذهب عيار 12 بنحو 89.84 ريال    بما يعادل  $23.95
 
أسعار أوقية الذهب    بنحو  5,588  ريال  بما يعادل  $1,490
 
أسعار جنيه الذهب    بنحو 1,258 ريال    بما يعادل  $335.29
 
أسعار كيلو الذهب  بنحو 179,679 ريال   بما يعادل  $47,897

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اخبار الاقتصاد

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