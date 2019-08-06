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30 مجزرا وغرفة عمليات بـ"بيطرى القليوبية" لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 11:17 ص
30 مجزرا وغرفة عمليات بـ"بيطرى القليوبية" لاستقبال عيد الأضحى المبارك مجزر - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت الدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، جاهزية المجازر المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه يوجد بنطاق المحافظة 30 مجزرا موزعة على جميع مراكز المحافظة، وتخضع تحت إشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية، مشيرة إلى أنه تم تشكل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطرى والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقى الشكاوى، ومتابعة أعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد.

وأضافت "العسيلى"، أنه تم إعلان حالة الطوارئ ووقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد وامداد المجازر بأعداد من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر لاستيعاب المذبوحات وحرصا على استمرار العمل على دار 24 خلال أيام العيد، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى للعمل وضبط جميع أعمال المجازر والتأكيد على نظافتها.

وأشارت "العسيلى"، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التموين والصحة لتكثيف التفتيش على اللحوم من خلال الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق خلال فترة عيد الأضحى لمنع الذبح خارج المجازر فى الطرقات والأسواق، للتأكد من سلامة اللحوم وضبط الأسعار حفاظا على البيئة والصحة العامة، مع توفير الإضاءة الكافية ومعدات النظافة، كما تم وضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحى.


اخبار القليوبية

بيطرى القليوبية

مجازر القليوبية

عيد الاضحى المبارك

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