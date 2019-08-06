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٢٩ مرشحا للانتخابات الرئاسية التونسية مع انتهاء اليوم الخامس من بدء تقديم الترشحات

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 11:13 م
٢٩ مرشحا للانتخابات الرئاسية التونسية مع انتهاء اليوم الخامس من بدء تقديم الترشحات الانتخابات فى تونس
أ ش أ

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بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية والذين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 29 مرشحا، وذلك مع نهاية اليوم الخامس من تقديم الترشحات، التي تم فتحها يوم 2 أغسطس إلى 9 أغسطس .

 

وقد أودع مساء اليوم الثلاثاء كل من عدنان بن حناشية (مستشار بشركة صينية) وتوفيق جبنون (رئيس قائمة مترشحة للتشريعية أستاذ تعليم ثانوي سابقا ورجل أعمال حاليا)، وهما مترشحان مستقلان، ملفيهما لدى مصالح هيئة الانتخابات، وذلك بعد أن قدم صباح نفس اليوم 6 مترشحين ملفاتهم لدى مصالح المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحرية تونس .

 

وحددت فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بين 2 و9 أغسطس الجاري من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء.

 

يذكر ان عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية ، عادل البرينصي، قد أرجع اليوم ارتفاع مطالب المترشحين غير المستوفاة لشروط الترشح للإنتخابات الرئاسية، إلى وجود طفرة في مناخ الحرية والديمقراطية في البلاد، لكنّه أقرّ في الوقت ذاته بوجود أطراف تدفع أشخاصا غير معروفين للترشح، من أجل تقزيم منصب رئاسة الجمهورية وتشويه العملية الإنتخابية والتشكيك في مسار الإنتقال الديمقراطي.

 


تونس

الانتخابات التونسية

الانتخابات الرئاسية التونسية

حرية

ديمقراطية

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