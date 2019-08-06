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مستشفى أورام الأقصر: نستقبل مرضى معهد الأورام ومرافقيهم لتلقى العلاج بالمجان

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 10:53 ص
مستشفى أورام الأقصر: نستقبل مرضى معهد الأورام ومرافقيهم لتلقى العلاج بالمجان مستشفى شفاء الأورمان
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، أنها جاهزة لإستقبال أى مرضى من معهد الأورام، وذلك عقب الحادث الإرهابى لتلقى العلاج بالمجان تماماً، وتحمل الجمعية لكافة نفقات التنقلات للمرضى من القاهرة وحتى الأقصر، وقدمت مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر النعى لأسر الشهداء فى حادث الإنفجار أمام معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لكافة المرضى والمصابين بالحادث، حيث خصصت جمعية الأورمان مبلغ 10 مليون جنية لصالح الإحتياجات العاجلة بمعهد الأورام.

وأكدت المستشفى – فى بيان صحفى - على أنه أى مريض من معهد الأورام يريد إستكمال العلاج داخل المستشفى فى الأقصر ستتكفل المستشفى بتنقلاته وعلاجه هو ومرافقه بالمجان تماماً.

ومن جانبه أكد محمود فؤاد المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان ونائب مدير جمعية الأورمان، أن الجمعية على أتم الإستعداد لنقل أى مريض كان يتلقى العلاج فى معهد الأورام إلى مستشفى شفاء الأورمان والذى تمتلكه الجمعية بمحافظة الأقصر على الفور، والتكفل بتكلفة انتقالهم وتسكين المرافقين مع المصابين، مضيفاً إن جمعية الأورمان لديها الرغبة فى إستقبال أى عدد من المرضى والمصابين، موضحاً أن العلاج فى المستشفى بالصعيد يتم تقديمه على أعلى مستوى طبى يضاهى المستشفيات العالمية.

 


الاقصر

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المعهد القومى للاورام

علاج مرضى معهد الاورام بالاقصر

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