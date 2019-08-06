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محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية ومسئولى التعليم

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 06:49 م
محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية ومسئولى التعليم محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية
مطروح – حسن مشالي

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كرم  اليوم اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، أوائل الشهادات الثانوية  العامة والأزهرية والدبلومات الفنية ، وأولياء الأمور في احتفالية كبرى، بقاعة قصر ثقافة مطروح  بحضور  الدكتور صلاح عسران ، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح والنائب سليمان فضل العميرى والدكتور سمير النيلى ،  وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عبد الرازق الباجورى ، عن منطقة مطروح الأزهرية  والعمدة حمدي الدربالى ، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعمد ومشايخ ووجهاء مطروح وأولياء الأمور والطلاب.

 

محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (1)

وشهد الحفل تكريم  20 طالبا من أوائل الشهادة الثانوية العامة وأوائل الثانوية الأزهرية و13 طالبا من الثانوية الفنية، و6 طلاب من المتفوقين بمدرسة  الثانوية للتربية الخاصة كما كرم الطالب المتفوق من المدارس STEM .

محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (2)

وقدم  محافظ مطروح  ،التهنئة لجميع المتفوقين، على اجتهادهم من أجل التميز وتحقيق طموحاتهم ولكونهم أمل محافظة مطروح ومستقبلها، كما قدم التهنئة لأُسَر أوائل الطلبة ودعمهم وتشجيعهم  على الجدِّ والاجتهاد لجنى ثمار كفاحهم.

 

محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (3)

وطمأن محافظ مطروح  المتفوقين بالشهادة الثانوية العامة، بأن المحافظة تسعى بالتنسيق مع جامعة مطروح، لتوفير مزيد من المنح الدراسية، في من الجامعات الخاصة، والتى سيتم الإعلان عنها وفقا لأولويات المجموع ورغبة الطلاب في الالتحاق بالكليات، بهدف تخريج كوادر علمية متميزة تحقق ما تصبو إليه مطروح،  مؤكداً دعم المحافظة الكامل لقطاع التعليم باعتباره أهم القطاعات .التي تُبنى عليها كافة القطاعات الخدمية و التنموية  الأخرى .

محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (4)

 كما كرم محافظ مطروح  الدكتور سمير النيلى ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لجهوده فى  تطوير منظومة التعليم   ومديري الإدارات التعليمية بمطروح والسلوم وسيوة وقرى البنجر ، ومديرى المدارس الأعلى فى  نسب نجاح الشهادات الثانوية العامة هذا العام ، مؤكدا أنه جارِ  الاستعداد المبكر، لاستقبال العام الدراسي المقبل، مع افتتاح عدد من المدارس الجديدة، بما يؤكد السير نحو الطريق الصحيح والارتقاء بمنظومة التعليم،  لخدمة خطوات التنمية على أرض مطروح. 

 

محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (5)

 
 
محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (6)
 

 

محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (7)
 

 

محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (8)
 

 

محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (9)
 

 

محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (10)
 

 

محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (11)
 
محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (13)
 
محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (14)
 
محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (15)
 
محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (16)
 
محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (17)
 
محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (18)
 
محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (19)
 
محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية (20)
 

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