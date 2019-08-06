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محافظ القليوبية: تقديم الرعاية الطبية لطفلة تعرضت للتعذيب

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 07:03 م
محافظ القليوبية: تقديم الرعاية الطبية لطفلة تعرضت للتعذيب تقديم الرعاية الطبية للطفلة
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، باهتمام شديد حالة الطفلة ريهام حلمي عزت، والتي تبلغ من العمر 4 سنوات والتي تعرضت للتعذيب للأسف الشديد على يد زوجة أبيها، وأصدر تعليماته إلي سلوى ترك مقرر ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقليوبية، بزيارة الطفلة التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يفيد تعرضها للتعذيب على يد زوجة أبيها مسببة لها بعض الإصابات.
 
 
وتوجهت سلوى ترك إلى مستشفى بنها الجامعي، لزيارة الطفلة والاطمئنان على حالتها الصحية وقدمت لها بعض الهدايا والحلوى واللعب للتخفيف عنها، وقد اتضح أن الطفلة ريهام حلمي عزت والتي تبلغ عامها الرابع قد تعرضت للتعذيب مما أدى إلى كسر أربع أضلع وكدمات بجميع أنحاء الجسم وبعض الحروق.
 
 كما أفاد التقرير الطبي بإصابتها بصدمة عصبية وبمقابلة الأب أكد أنه لن يتنازل عن حق ابنته، وقد وجه المحافظ الأطباء المعالجين للطفلة المعتدى عليها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية لها حتى يتحقق لها الشفاء التام بإذن الله تعالى.
 
 
وصرح المحافظ، أنه لن يتهاون مع أي شخص تسول له نفسه أن يتعدى على الأطفال ويسلبهم براءتهم وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد زوجة الأب التي تجردت من كل معاني الرحمة والإنسانية .
 
 
 
 
 
 

 


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