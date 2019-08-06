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محافظ القليوبية: إزالة 3081 حالة تعدٍ على أملاك الدولة منذ انطلاق الموجه الـ13

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 07:55 م
محافظ القليوبية: إزالة 3081 حالة تعدٍ على أملاك الدولة منذ انطلاق الموجه الـ13 محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، استمرار رفع درجة الاستعداد لإزالة التعديات على أملاك الدولة لاستعادة "حق الشعب" واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتزامن مع إنطلاق الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التى هى حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وتابع محافظ القليوبية، سير العمل في حملات الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت الأربعاء قبل الماضي ومستمرة حتى نهاية الاسبوع الجاري، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم حسم.

وأوضح، أنه تم اليوم إزالة 291 حالة بمساحة 25.575م2 بمدن ومراكز المحافظة مشيرا، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وتوفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة، وأكد على أن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاته.

كما أشار المحافظ، إلى مواصلة الحملات لعملها بحسب البرنامج الزمنى المعد لها، ومن خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة.

فيما أكد، أننا لن نفرط في حق الدولة الذى هو حق الشعب، باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع واعداد تقرير والعرض أسبوعيا طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع مجلس المحافظين السادس الذى عقد الخميس قبل الماضى، لافتاً الى التنسيق مع مديرية الأمن لتوفير عناصر التأمين المطلوبة لتنفيذ الموجة الـ 13 وفق الخطة الزمنية المحددة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وأشار إلى أنه تقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنين وضع اليد التى تم قبولها سرعة استيفاء باقي الأوراق والمستندات المطلوبة وسداد نسبة الـ 25 % من قيمة ثمن الأرض التى تم تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة ليتسنى تسليمهم عقود التقنيين حتى لا تدرج فى الموجة الـ 13 لاسترداد أراضى أملاك الدولة وحفظ حق الشعب.

وتجدر الإشارة إلى أن منذ انطلاق الموجه تمت إزالة 2159 حالة تعدٍ بمساحة 198607.75 أملاك دولة، وإزالة 922 حالة تعدٍ أراضى زراعية بمساحة 98366م2 بمراكز ومدن المحافظة.

 


اخبار القليوبية

ازالة التعديات على أملاك الدولة

املاك الدولة

الاراضي الزراعية

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