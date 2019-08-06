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محافظ الغربية: ضبط 1145 مخالفة تموينية خلال شهر يوليو

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 09:48 م
محافظ الغربية: ضبط 1145 مخالفة تموينية خلال شهر يوليو محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته بتشديد الرقابة التموينية من خلال القيام بحملات مفاجئة على المخابز ومستودعات البوتاجاز والمحلات والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية ومحلات بيع الأغذية الجاهزة لمتابعة الأسعار ومراقبة جودة المنتجات والكشف عن أي مخالفات في طرق التخزين والصلاحية، حفاظاً على صحة المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت محافظة الغربية بالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين بتنظيم عدة حملات أسفرت عن تحرير 1145 مخالفة تموينية في الفترة من 1-31/ 7/2019.

ففي مركز مدينة المحلة الكبرى تم تحرير 271 مخالفة تموينية منها 95 مخالفة  المرور على المخابز و 159  المرور على الأسواق و17 مخالفة نتيجة المرور على محطات الوقود والبوتاجاز، كما تم تحرير 261 مخالفة تموينية في مركز ومدينة طنطا منها 134 مخالفة نتيجة المرور على المخابز و 114 مخالفة نتيجة المرور على الأسواق و 13 مخالفة نتيجة المرور على محطات الوقود والبوتاجاز.

بينما تم تحرير 99 مخالفة تموينية في مركز ومدينة كفر الزيات منها 41 مخالفة نتيجة المرور على المخابز و55 مخالفة نتيجة المرور على الأسواق و 3 مخالفات نتيجة المرور على محطات الوقود والبوتاجاز، أما فى مركز ومدينة سمنود تم تحرير71 مخالفة تموينية منها  33 مخالفة نتيجة المرور على المخابز و38 مخالفة نتيجة المرور على الأسواق.

وفى مركز ومدينة زفتي تم تحرير 91 مخالفة تموينية منها 50 مخالفة نتيجة المرور على المخابز و41 مخالفة نتيجة المرور على الأسواق، أما في مركز ومدينة السنطة تم تحرير 107 مخالفة تموينية منها 59 مخالفة نتيجة المرور على المخابز و 44 مخالفة نتيجة المرور على الأسواق و4 مخالفات نتيجة المرور على محطات الوقود والبوتاجاز.

بينما تم تحرير 89 مخالفة تموينية في مركز ومدينة بسيون منها  49 مخالفة نتيجة المرور على المخابز و 39 مخالفة نتيجة المرور على الأسواق و مخالفة نتيجة المرور على محطات الوقود والبوتاجاز.

كما  تم ضبط 161 شكارة دقيق بلدى بوزن 50 كجم للشكارة  و127كجم لحوم منها مذبوح خارج السلخانة وغير صالح للإستخدام و11500 أمبول تخدير وتحليل منتهى الصلاحية و12 كجم كبده وهمبرجر غير صالحة للإستخدام و تجميع 1800 لتر سولار و 196 إسطوانة بوتاجاز و 50 كيس مكرونة وزن 400 جرام للكيس

 


محافظة الغربية

محافظ الغربية

مخالفات تموينية

المرور على الأسواق

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