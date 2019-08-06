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محافظ البحر الأحمر يلتقى بمسئولى بنك التعمير والإسكان لتوقيع برتوكول تعاون

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 07:54 م
محافظ البحر الأحمر يلتقى بمسئولى بنك التعمير والإسكان لتوقيع برتوكول تعاون جانب من اللقاء
البحر الأحمر - عماد عرفة

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التقى اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة بممثلى بنك التعمير والاسكان لدراسة توقيع برتوكول بين المحافظة والبنك لتحصيل كافة المعاملات مع الجهات الحكومية والمواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر في بيان للمحافظة، على تفعيل آلية التحصيل للأقساط الخاصة بإيجارات الوحدات السكنية وكذلك أقساط الاراضى فى ضوء قيام الدولة بحوكمة كافة المعاملات المالية.

وقدم ممثلي البنك الشكر للمحافظ لحفاوة الاستقبال، وكذلك كافة المجهودات التى تقوم بها المحافظة من مشروعات تخدم أهالى البحر الاحمر

حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة والاستاذ كمال سليمان مدير عام التخطيط ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة

 


البحرالاحمر

الغردقة

بنك الاسكان والتعمير

توفيع بروتوكول بين المحافظة والبنك

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