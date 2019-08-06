ما حجم صادرات البطاطس المصرية لدول العالم؟ ..المجلس التصديرى يجيب

كتب عبد الحليم سالم

احتلت البطاطس المرتبة الرابعة فى الصادرات الزراعية المصرية خلال شهر يونيو الماضى ، بحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية .

وقال هانى حسين ، المدير التنفيذى للمجلس لـ " اليوم السابع" ، إنه تم تصدير 26.958 ألف طن بطاطس تمثل 9% من حجم الصادرات خلال شهر يونيو الماضى ، موضحا أن قمة الصادرات بلغت 9.673 مليون دولار، تبلغ نحو 4% من قيمة الصادرات خلال نفس الشهر .

كان المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية كشف إنه تم تصدير 288 ألف طن خضر وفاكهة خلال شهر يونيو الماضى، وذلك بقيمة 236 مليون دولار.