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ما حجم صادرات البطاطس المصرية لدول العالم؟ ..المجلس التصديرى يجيب

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 03:58 م
ما حجم صادرات البطاطس المصرية لدول العالم؟ ..المجلس التصديرى يجيب بطاطس - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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 احتلت البطاطس المرتبة الرابعة  فى الصادرات الزراعية المصرية خلال شهر يونيو الماضى ،  بحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية .
وقال هانى حسين ، المدير التنفيذى للمجلس لـ  " اليوم السابع"  ، إنه تم تصدير 26.958 ألف طن بطاطس تمثل 9% من حجم الصادرات خلال شهر يونيو الماضى ، موضحا أن قمة الصادرات بلغت 9.673 مليون دولار، تبلغ نحو 4% من قيمة الصادرات خلال نفس الشهر .
 
 
كان المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية كشف إنه تم تصدير 288 ألف طن خضر وفاكهة خلال شهر يونيو الماضى، وذلك بقيمة 236 مليون دولار.
 

صادرات البطاطس

المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية

هانى حسين

الصادرات الزراعية

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