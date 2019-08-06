قائد الجيش اللبنانى: لن نسمح بأى إخلال بأمن البلاد وجاهزون لمواجهة أى تهديد

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أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن القوات المسلحة لن تسمح مطلقا بأي محاولة للإخلال بأمن واستقرار البلاد، مشددا على أن المؤسسة العسكرية في حالة جاهزية كاملة لمواجهة أية تهديد داخلي أو خارجي.

جاء ذلك خلال تفقد قائد الجيش اللبناني لوحدات عسكرية في بلدتي عرسال والقاع (بمحافظة بعلبك الهرمل – شمالي شرق لبنان) للاطلاع على الإجراءات الميدانية لضبط الحدود والحفاظ على الأمن في المنطقة.

وأثنى قائد الجيش اللبناني على نجاح القوات المسلحة في التصدي للتنظيمات الإرهابية في المناطق الحدودية، والقضاء عليها ووضع حد لوجودها ومخططاتها، مؤكدا أن الجيش في حالة يقظة كاملة لمواجهة أي محاولة تستهدف أمن واستقرار لبنان، خاصة وأن المحيط الإقليمي لا يزال يواجه تحديات كبيرة.

وأشار إلى أن الجيش أنشأ 4 أفواج حدودية إلى جانب بناء 74 مركزا لضبط الحدود، فضلا عن تعزيز قدرات الوحدات العسكرية المنتشرة على مستويات التجهيز والتدريب وبمساعدة عدد من الدول الداعمة للبنان، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أصبحت تتحكم في نحو 80% من الحدود، وأن ما يحول دون ضبط الباقي مرجعه عدم ترسيم الحدود، والطبيعة الجغرافية المتداخلة والتي يتطلب تحصينها أعدادا مضاعفة من العسكريين.

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