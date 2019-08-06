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الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 09:51 م
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غرامات لتعديات شوادر الأضاحى و 2000 جنيه للذبح خارج المجازر بالاسكندرية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 08:30 م
غرامات لتعديات شوادر الأضاحى و 2000 جنيه للذبح خارج المجازر بالاسكندرية جانب من فرض الغرامات
الاسكندرية جاكلين منير

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شنت إدارة إشغال الطريق بحى المنتزه ثان شرق الاسكندرية ، حملة مسائية مكبرة بمعاونة وحدة شرطة المرافق بنطاق الحى ، لضبط محالفات شوادر الأضاحى .

وقال بيان صادر من الحى ، أنه تم تشكيل لجنة من إدارة إشغال الطريق بمعاونة وحدة الإزالة المسائية ، وبقيادة مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونيه ورئيس وحدة الإزالة المسائية بمعاونة وحدة شرطة المرافق تحت قيادة الرائد خالد نجيب رئيس الوحدة بالمنتزه ثان وممثل عن إدارة الإيرادات بالحي ، حيث تم تغريم عدد من شوادر الأضاحى المتواجدة بشارع ( النبوي المهندس، مصطفى كامل، جمال عبد الناصر، محمود جمعة ، وهران ،45 ، الملازم بسيوني ، شارع 3 وشارع 11 متفرع من شارع 45).

و فى نفس السياق اجتمع  اللواء سمير صدقي ، رئيس حي العامرية أول اليوم الثلاثاء بالجزارين بنطاق الحي ، و شدد رئيس الحى على عدم الذبح خارج المجزر الآلي والحفاظ على نظافة الشوارع ، مؤكدا على أنه سيتم توقيع غرامة فورية علي المخالفين 2000 جنيه وإغلاق المحل لمدة شهر.


اخبار الاسكندرية

المجازر الالية

شوادر الخراف

الاضاحى

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