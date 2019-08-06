صور.. بلاعة صرف صحى بدون غطاء أمام عيادة التأمين الصحى بطنطا

الغربية عادل ضرة

تشهد مدينة طنطا كارثة حقيقية بوجود بلاعة صرف صحى مكشوفة أمام عيادة التأمين الصحى بطنطا بدون غطاء ووضع قطع أخشاب عليها، خشية وقوع أحد فيها، بينما لم يتحرك أحد من مسئولى الحى أو المدينة أو محافظ الغربية لتغطية البلاعة المكشوفة التى تتوسط الشارع قبل وقوع الكارثة.

كانت كاميرا "اليوم السابع" قد رصدت وجود بلاعة مكشوفة أمام بوابة التأمين الصحى بطنطا تنذر بكارثة مثلما حدث مع تلميذ مدرسة بنوفر بكفر الزيات الذى سقط فى بلاعة مكشوفة بالمدرسة ووفاته فور سقوطه بها.

وطالب المواطنون من محافظ الغربية بالتدخل السريع قبل وقوع الكارثة وتغطية البلاعة المكشوفة خاصة انها تقع أمام التأمين الصحى خشية سقوط أحد الأشخاص أو المرضى أو المارة بالشارع بالسقوط فيها.