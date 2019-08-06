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صور.. انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 11:30 ص
صور.. انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة
الإسماعيلية – السيد فلاح

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بدأت منذ قليل، احتفالية هيئة قناة السويس، بمناسبة الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة، ووقف المشاركون بالحفل دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث معهد الأورام الإرهابى.

ويعقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، الآن، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر مبنى المحاكاة بمناسبة الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال غزالى، مدير أمن الإسماعيلية، والدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، واللواء مهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وأعضاء مجلس إدارة قناة السويس، ويعقب المؤتمر الصحفى زيارة بحرية للقناة، ثم زيارة لإنفاق الإسماعيلية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقع وثيقة حفر قناة السويس الجديدة فى الخامس من أغسطس من العام 2014، ونجحت السواعد المصرية فى تحقيق إنجاز وحلمًا كبيرًا بشق القناة وافتتاحها فى عام، وهى المدة التى حددها الرئيس السيسي، لرجال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وقال الفريق مهاب مميش، إن قناة السويس هى قاطرة التنمية فى مصر لدفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو مزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن قناة السويس حققت معدلات عبور للسفن غير مسبوقة، وساهمت قناة السويس الجديدة فى حل مشكلات كبيرة كانت تعوق حركة الملاحة فى القناة قبل 4 أعوام وهو الأمن الملاحى.

 

انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة (6)
انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة 

 

انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة (7)
انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة 

 

انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة (8)
انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة

 

انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة (9)
انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة

 

انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة (1)
انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة

 

انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة (2)
انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة 

 

انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة (3)
انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة 

 

انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة (4)
انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة 

 

انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة (5)
انطلاق احتفالية الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة

قناة السويس الجديده

افتتاح قناة السويس الجديده

ذكرى افتتاح قناه السويس

مهاب مميش

رئيس هيئه قناه السويس

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