صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسى حول إصرار مصر على اقتلاع جذور الارهاب

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أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول إصرار مصر على اقتلاع جذور الإرهاب؛ وذلك فى أعقاب الحادث الإرهابى الذى وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة أمس الأول.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحت عنوان (السيسى عن تفجير "معهد الأورام": عازمون على اقتلاع جذور الإرهاب) ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها، عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره، متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى، تقدم بخالص التعازى للشعب المصرى، ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط المعهد القومى للأورام بمنطقة قصر العينى فى المنيل مساء أمس الأول ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبها، قالت صحيفة "السياسة"، تحت عنوان (السيسى: حادث معهد الأورام عمل إرهابى جبان)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وصف حادث معهد الأورام - فى تغريدة على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" - بـ(العمل الإرهابى الجبان)، مؤكدا عزم مصر على اقتلاع الارهاب من جذوره.

وأشارت الصحيفة إلى توالى ردود الأفعال العربية والإقليمية والدولية الغاضبة، تجاه العمل الإرهابى الجبان، ومنها السعودية، والبحرين، والكويت، وفلسطين، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبى والبرلمان العربي، والولايات المتحدة وألمانيا.

بدورها، قالت صحيفة "النهار"، تحت عنوان (السيسى: الدولة بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره)، إن الرئيس السيسى أكد أن حادث معهد الأورام، ناجم عن عمل إرهابى، مؤكدا فى تغريدة إن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره، متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم".

كما أبرزت الصحيفة برقية العزاء التى بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد خلالها تأييد الكويت لكل ما تتخذه مصر من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومكافحة الإرهاب، معربا عن خاص العزاء لأسر ضحايا الحادث الإرهابى.

ومن جانبها، قالت صحيفة "القبس"، تحت عنوان (السيسى يعزى الشعب)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعرب عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك" عن خالص التعازى للشعب المصرى ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم، واقتلاعه من جذوره.