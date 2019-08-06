صحف السودان تهتم بترتيبات التوقيع النهائى على الإعلان الدستورى

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اهتمت الصحف السودانية الصادرة، اليوم الثلاثاء، بترتيبات التوقيع النهائى على وثيقة الإعلان الدستورى، التى وقعها المجلس العسكرى الانتقالى وقوى "إعلان الحرية والتغيير" يوم الأحد الماضى.

وقالت صحيفة "المجهر" إن وزارة الخارجية سلمت دعوات حضور الحفل لعدة دول، ومنظمات دولية، وأن لجنة شكلت للبروتوكول والمراسم للإشراف على ترتيباته.

من جهتها، اهتمت صحيفة "السودانى" بالتحديات التى تواجه السودان فى الفترة الانتقالية، وأبرزها الوضع الاقتصادى... متوقعة حدوث تحسن اقتصادى فى الفترة المقبلة.

من جانبها أطلقت صحيفة "اليوم التالى" عدة تساؤلات عن أسباب رفض "الجبهة الثورية" للإعلان الدستورى رغم ما أظهرته من توافق مع قوى "الحرية والتغيير" ، وفى هذا الصدد ، أبرزت صحيفة "أخبار اليوم" الدعوات التى أطلقت من بعض القوى السياسية للحوار مع "الجبهة الثورية" قبل التوقيع النهائى على الوثيقة فى محاولة لحل الخلافات.