سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 11:13 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

صحف السودان تهتم بترتيبات التوقيع النهائى على الإعلان الدستورى

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 09:55 ص
صحف السودان تهتم بترتيبات التوقيع النهائى على الإعلان الدستورى اتفاقية السودان -صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اهتمت الصحف السودانية الصادرة، اليوم الثلاثاء، بترتيبات التوقيع النهائى على وثيقة الإعلان الدستورى، التى وقعها المجلس العسكرى الانتقالى وقوى "إعلان الحرية والتغيير" يوم الأحد الماضى.
 
وقالت صحيفة "المجهر" إن وزارة الخارجية سلمت دعوات حضور الحفل لعدة دول، ومنظمات دولية، وأن لجنة شكلت للبروتوكول والمراسم للإشراف على ترتيباته.
 
من جهتها، اهتمت صحيفة "السودانى" بالتحديات التى تواجه السودان فى الفترة الانتقالية، وأبرزها الوضع الاقتصادى... متوقعة حدوث تحسن اقتصادى فى الفترة المقبلة.
 
من جانبها أطلقت صحيفة "اليوم التالى" عدة تساؤلات عن أسباب رفض "الجبهة الثورية" للإعلان الدستورى رغم ما أظهرته من توافق مع قوى "الحرية والتغيير" ، وفى هذا الصدد ، أبرزت صحيفة "أخبار اليوم" الدعوات التى أطلقت من بعض القوى السياسية للحوار مع "الجبهة الثورية" قبل التوقيع النهائى على الوثيقة فى محاولة لحل الخلافات.
 
 

السودان

الاعلان الدستورى

الفتره الانتقاليه

المجلس العسكرى السودانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صلاح الأول والأخير.. شاهد أجمل أهداف ليفربول فى موسم 2018 / 2019

صلاح الأول والأخير.. شاهد أجمل أهداف ليفربول فى موسم 2018 / 2019

الفراعنة يخطفون الميدالية الذهبية فى الأولمبياد الخاص لكرة القدم بالهند

الفراعنة يخطفون الميدالية الذهبية فى الأولمبياد الخاص لكرة القدم بالهند

ناشئات مصر للاسكواش يتغلبن على فرنسا 3 / 0 فى بطولة العالم بماليزيا

ناشئات مصر للاسكواش يتغلبن على فرنسا 3 / 0 فى بطولة العالم بماليزيا

فيديو معلوماتى.. 5 أمراض لو جتلك هتوقع شعرك

فيديو معلوماتى.. 5 أمراض لو جتلك هتوقع شعرك

رونى يقترب من العودة إلى إنجلترا كمدرب ولاعب مع ديربى كاونتى

رونى يقترب من العودة إلى إنجلترا كمدرب ولاعب مع ديربى كاونتى

بلومبرج: أغنياء العالم خسروا 117 مليار دولار فى يوم واحد بسبب انهيار الأسواق

بلومبرج: أغنياء العالم خسروا 117 مليار دولار فى يوم واحد بسبب انهيار الأسواق

13 خطوة مهمة لتسجيل براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى.. تعرف عليها

13 خطوة مهمة لتسجيل براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة قطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة قطارات اليوم.. تعرف عليها

4 جامعات مصرية تظهر فى تصنيف QS الإنجليزى.. تعرف على ترتيبها

4 جامعات مصرية تظهر فى تصنيف QS الإنجليزى.. تعرف على ترتيبها

لهذه الأسباب.. البصل أفضل علاج لتساقط الشعر

لهذه الأسباب.. البصل أفضل علاج لتساقط الشعر

طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة