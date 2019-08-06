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شعبة الملابس: الأوكازيون الصيفى انعش السوق والتخفيضات تجاوزت الـ50%

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 03:22 م
شعبة الملابس: الأوكازيون الصيفى انعش السوق والتخفيضات تجاوزت الـ50% مصنع ملابس
كتب أحمد حمادة

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قال يحيى الزنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة إن سوق الملابس شهد انتعاشة بعد الإعلان عن الأوكازيون الصيفي، مشيرا إلى أن السوق كان يعاني من حالة ركود قبل الإعلان عن الأوكازيون، مشيدا بقرار وزارة التموين بتقديم موعده لخدمة التجار والمستهلك. 
 
وأضاف الزنانيري أنه في تصريح لليوم السابع أن أسعار الملابس تشهدت تخفيضات كبيرة هذه الأيام وذلك مع اقتراب العيد، وأن التخفيضات تخطت في بعض المحلات التجارية اكثر من 50%، وأشار إلى أن الأوكازيون الصيفي مستمر لما بعد العيد متوقعها أن يكون هناك تخفيضات أكثر خلال الأيام القادمة.
 

الاوكازيون

شعبة الملابس

سوق الملابس

أخبار اقتصاد

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