شعبة الدواجن: الأسعار تبدأ من 20 جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ40 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن والبيض استقرارا نسبيا اليوم الثلاثاء 5-8-2019 وذلك مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق الأسعار المقررة من داخل شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن بدأت تتراجع منذ بداية الأسبوع حيث وصل السعر اليوم إلي 20 جنيها من المزرعة وذلك بالنسبة للدواجن بالمزارع في حين تباع للمستهلك بين 24-25 جنيه للكيلو.

وأشار السيد في تصريح لليوم السابع إلي أن أسعار الدواجن البلدى يتراوح السعر من المزرعة بين 27-28 جنيها للكيلو وتباع للمستهلك بين 31-32 جنيها للكيلو، فيما استقرت سعر كرتونة البيض عند 35.5 من المزرعة وتباع للمستهلك بين 40-42 جنيه.