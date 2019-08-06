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شعبة الخضروات والفاكهة: الأسعار مستقرة لجميع الأصناف خلال فترة العيد

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 02:06 م
شعبة الخضروات والفاكهة: الأسعار مستقرة لجميع الأصناف خلال فترة العيد خضروات
كتب أحمد حمادة

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أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات والفاكهة تشهد استقرارا في معظم الأصناف قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن جميع الأصناف موجودة بكميات كبيرة خلال تلك الفترة. 
 
وأضاف النجيب لليوم السابع أن أسعار الطماطم تراوحت  بين1 – 2 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3-5 جنيه للكيلو، والبصل تراوح بين 2-2.5 جنيه للكيلو، وتراوحت الكوسة بين 5-7  جنيهات للكيلو، فيما ارتفع سعر كيلو الفاصوليا بين 20-30جنيها، والخيار الصوب والبلدى بين من 2-  3.5 .
 
وأشار إلى أن أسعار الليمون مستقرة منذ مطلع السبوع عند  4-10 جنيها للكيلو والعنب البناتى بين 4-6 جنيهات، والكنتالوب بين 4-6 جنيهات، والخوخ بين 4-7 جنيهات للكيلو.

اسعار الخضار

اسعار الفواكه

اسعار الفاكهة

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