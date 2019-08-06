سقوط جزء من عقار بالمنصورة يؤدى إلى قطع أسلاك الكهرباء

الدقهلية شريف الديب

سقط جزء من عقار بشارع الراعى بناحية غرب المنصورة، على أسلاك الكهرباء مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى.

وتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بسقوط جزء من عقار بشارع الراعى التابع لحى غرب المنصورة، المتفرع من شارع الجلاء.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبين أن العقار مكون من أرضى وثلاثة طوابق، ملك نبيل محمد السنفارى، وتبين أنه لم يصدر له أى قرارات إزالة، وتم استدعاء شركة الكهرباء وإصلاح الاعطال، وتم استدعاء الإدارة الهندسية وتم إزالة أسباب الخطورة بالعقار، وجارى كتابة تقرير بالحالة الفنية له.