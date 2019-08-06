رئيس مستشفى بنها الجامعى يتابع حالة طفلة بنها ضحية تعذيب زوجة والدها

فريق المحافظات

قام الدكتور مصطفى القاضي رئيس مجلس المستشفيات الجامعية ببنها وعميد كلية طب بنها، يرافقة الدكتور ة راندا مصطفى، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، بالإطمئنان ومتابعة الحالة الصحية للطفلة ريهام حلمي عزت والتي تبلغ من العمر 4 سنوات والتى تعرضت للتعذيب على يد زوجة أبيها، حيث شددا على أهمية مواجهة ظاهرة العنف الأسرى ضد الأطفال، مؤكدين على ضرورة المعاقبة القانونية لكل من يتسبب في إيقاع عنف جسدي أونفسي ضد طفل، كما أعربا عن أهتمامهما الكامل لحالة الطفلة ريهام حلمي حتى تكون في أفضل حالة صحية مستقرة.

وكانت قد استقبلت مستشفى بنها الجامعي حالة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات من مدينة قها مصابة بكدمات وتورم بالجسم واتهم ذويها زوجة أبيها والمقيمة معها بإحداث إصابتها فيما روت الزوجة فى التحقيقات الأولية أن الطفلة سقطت من على السلالم بمنزلهم بقها.

جري التحفظ علي الأب وزوجته بمعرفة الشرطة لبيان ملابسات الواقعة حيث تلقي مدير مستشفي بنها الجامعي بلاغا بوصول الطفلة " ر.ح .ع . ش" 4 سنوات من مدينة قها مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالأضلع ولديها ضعف عام، وبالكشف عليها تبين أنها تعاني من سجحات مختلفة وكدمات بالجسم وتورم في الجسم.

وجري إبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت وحررت محضرا بالواقعة، وجري التحفظ علي الأب وزوجته وبالعرض علي النيابة أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الطفلة، وإعداد تقرير بالحلة لبيان ما بها من إصابات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.