رئيس جامعة الزقازيق: إنجاز قناة السويس الجديدة دليل على رؤية قائد دعمه شعبه

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تقدمت الدكتورة ميرفت عسكر، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، نيابة عن أسرة جامعة الزقازيق، بالتهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بمرور أربعة أعوام على افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرة إلي أن إنجاز هذا المشروع خير دليل على رؤية القائد الذي تدعمه إرادة الشعب كمشروع عملاق للتنمية يرتبط به عشرات المشروعات الكبرى الأخرى صناعيا وزراعيا ومشروعات خدمية دولية تجعل من المنطقة الشرقية مركزا لحركة التجارة العالمية.

وأكدت "عسكر" أن إنجاز هذا المشروع كان بمثابة دلالة واضحة على قدرة وعزيمة وإرادة مصر قيادة وشعبا اختارت طريق البناء والتنمية والعمل الجاد الدؤوب والتكاتف لتحقيق وحدة وتماسك هذا الوطن ودحر الأيادي المخربة التي تريد إسقاط وطننا الحبيب، من أجل مستقبل واعد تتوحد فيه جهود المخلصين من أبناء مصر في الداخل والخارج ونتطلع إليه لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً لاستكمال مسيرة التنمية والبناء نحو مستقبل مشرق وغد أفضل لمصرنا الغالية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقع وثيقة حفر قناة السويس الجديدة فى الخامس من أغسطس من العام 2014، ونجحت السواعد المصرية فى تحقيق إنجاز وحلمًا كبيرًا بشق القناة وافتتاحها فى عام، وهى المدة التى حددها الرئيس السيسي، لرجال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن قناة السويس هى قاطرة التنمية فى مصر لدفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو مزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن قناة السويس حققت معدلات عبور للسفن غير مسبوقة، وساهمت قناة السويس الجديدة فى حل مشكلات كبيرة كانت تعوق حركة الملاحة فى القناة قبل 4 أعوام وهو الأمن الملاحى.