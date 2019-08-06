جينل انرجى تبدى ثقة حيال محادثات متعلقة بحقل بينا باوى

رويترز

قالت شركة جينل إنرجي، التى تركز نشاطها فى إقليم كردستان العراق، إنها واثقة من أن تشييد مشروع بينا باوى للغاز التابع لها سيبدأ فى العام القادم فى الوقت الذى تناقش فيه بنودا محددة مع حكومة الإقليم الكردى.

وقامت الشركة التى مقرها لندن بعمليات شطب أصول بقيمة 424 مليون دولار فى حقل ميران فى مارس فى ظل بطء إحراز تقدم فى بينا باوى الذى سيتم تطويره أولا.

وتريد جينل استغلال أموال إنتاج النفط من بينا باوى لتمويل تطوير مرحلى لإنتاج الغاز على نطاق شامل.

وقالت الشركة "المناقشات التجارية متواصلة بشأن بينا باوى وثقتنا تتزايد فى تحقيق تقدم كاف يُمكن من بدء العمل على الأرض العام المقبل، كما سيضيف النفط المحتمل من بينا باوى إلى إنتاجنا فى 2020".

وأضافت الشركة "جينل وحكومة إقليم كردستان العراق على وفاق حاليا فيما يتعلق بنطاق المرحلة الأولى من مشروع قطاع المنبع لإنتاج 250 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الخام ستمول حكومة كردستان وجينل بشكل مشترك مرحلة تطوير الأنشطة الوسيطة المطلوبة لمعالجة الغاز الخام".

وقال بيل هيجز الرئيس التنفيذى الجديد لجينل إن البنود التجارية قد يتم الاتفاق عليها فى أبريل نيسان ليبدأ العمل على الأرض فى العام المقبل.

وقالت جينل، التى تبحث عن استحواذات لزيادة الإنتاج فى المدى القريب داخل أو خارج العراق، إن لديها 390 مليون دولار من السيولة النقدية فى الخامس من أغسطس .