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جولدمان ساكس لا يتوقع اتفاقا تجاريا مع الصين قبل الانتخابات الأمريكية فى 2020

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 12:49 م
جولدمان ساكس لا يتوقع اتفاقا تجاريا مع الصين قبل الانتخابات الأمريكية فى 2020 بنك جولدمان ساكس
رويترز

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قال بنك جولدمان ساكس إنه لم يعد يتوقع أن تتوصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق لإنهاء نزاعهما التجارى الذى طال أمده قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى ستُجرى فى نوفمبر 2020 مع ميل صانعى السياسات فى أكبر اقتصادين فى العالم "لاتباع نهج متشدد".

ويتوقع البنك حاليا أن يقوم مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) بخفضين متتابعين لأسعار الفائدة "فى ضوء تنامى مخاطر السياسة التجارية وتوقعات السوق بخفض أكبر بكثير لأسعار الفائدة وتزايد المخاطر العالمية المتعلقة باحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق".

ويأتى التعليق على التجارة بين الولايات المتحدة والصن ومراجعة التوقعات الخاصة بالمركزى الأمريكى بعد أن قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى إنه سيفرض رسوما بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر مما يؤجج التوترات التجارية مع بكين.

وكتب يان هاتسيوس كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس فى مذكرة تعليقا على الخطوات الأمريكية الأخيرة إن تحرك واشنطن "يشير إلى أن الجانبين فى الصراع التجارى يتخذان مواقف أكثر تشددا بما يقلل احتمالات التوصل إلى حل على المدى القريب".

وأضاف أن المركزى الأمريكى "استجاب بشكل متزايد هذا العام لمخاطر الحرب التجارية وتوقعات سوق السندات والمخاوف المتعلقة بالنمو العالمي" فى تفسيره لتوقعه إعلان المركزى لخفضين متتالين لسعر الفائدة فى سبتمبر وأكتوبر.


البنك المركزى الأمريكى

مجلس الاحتياطى الاتحادى

بنك جولدمان ساكس

الولايات المتحدة

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