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ثقافة الإسكندرية تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 07:04 م
ثقافة الإسكندرية تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة قناة السويس
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الورش الفنية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقام بيت ثقافة رشدى ورشة تصميم لوحات بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة باستخدام ورق الكانسون والورق الملون وألوان الجواش، كما أقيمت ورشة تصميم شخصيات كرتونية باستخدام الكرتون والورق الملون ضمن نشاط مرسم المواهب، وفي نادي المرأة تجدد اللقاء مع ورشة المعلقات الجلدية الافريقية باستخدام الحرق والتدكيك والتضفير.

أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة تصميمات عن المصايف والبحر باستخدام ألوان الشمع والخشب تحت إشراف مسئول مرسم المواهب، وفي قصر ثقافة مصطفى كامل أقيمت ورشة فنية لعمل تصميمات بمناسبة وفاء النيل بمرسم الطفل، كما عقد قصر ثقافة الأنفوشي ورشة لتعليم أساسيات الرسم، إلى جانب ورش فنية متنوعة لذوي الإحتياجات الخاصة لمدة 4 أيام تضمنت تصميم خروف العيد وورود بأشكال مختلفة من الفوم والورق الملون.

نظمت مكتبة النزهة ورشة لعمل خروف العيد مجسم بالكوريشه تحت إشراف أخصائي الفنون التشكيلية،وفى بيت ثقافة القباري أقيمت ورشة أشغال فنية بالخرز بحضانة الطفل السعيد، قامت خلالها مسئول المرأة بتدريب الرواد على أشكال الحلي والأساور وعمل مجسمات للكعبة باستخدام خامات الخرز الزجاجي واللولي الملون.

 

 


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