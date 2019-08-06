"تنفيذى برج العرب" يطالب بمد خطوط أتوبيس جديدة لخدمة أهالى القرى

الاسكندرية جاكلين منير

عقد المجلس التنفيذى لمركز ومدينة برج العرب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة السيدة المهندسة جيهان مسعود رئيس المركز و بحضور جميع مديرى إدارات المرافق والخدمات.

وأشار بيان صادر اليوم، الى أن المجلس التنفيذى، شدد على مخاطبة رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيسات النقل العام لإنشاء خطى أتوبيس نقل عام الأول البرج الجديد إلى الغربانيات لخدمة الأهالى، والخط الثانى من البرج الجديد الى قرية بهيج و برج العرب القديم لخدمة أهالى بهيج ونجع أحمد وبرج العرب القديم.

من جهه أخرى تم استعراض خطة إدارة التموين للمرور على محلات الجزارة للتأكد من بيع اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة مع التنبيه بتوفير سيارات توزيع وبيع اللحوم والمواد التموينية ببرج العرب القديم بالتنسيق مع المديرية لخدمة أهالى برج العرب القديم والقرى وتوفير ومتابعة سيارات ومستودعات الأنابيب خلال عيد الأضحى المبارك.

كما تم استعراض، خطة إدارة الطب البيطرى بالمرور على محلات الجزارة للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة للبيع وأنت سيتم فتح المجزر بمنطقة عبد القادر للجزارين أول و ثانى أيام عيد الأضحى مجانا بدون مصاريف مع التنبيه بوجود دكتور بالوحدة البيطرية لحالات الطوارىء.

فيما استعرض الاجتماع الأنشطة التى يقدمها قصر ثقافة برج العرب لخدمة أهالى برج العرب، حيث يقوم بعمل ورش عمل وتعليم ثلاثة أيام أسبوعيا تعليم الخط العربى ورسم الكلمات وتعليم الخياطة و حرف يدوية و صناعة فخار بجانب الندوات التى يقدمها المتخصصون والحفلات الترفيهية والثقافية للأطفال على أن يتم عمل بعض الندوات والحفلات الترفيهية ببرج العرب القديم.

و أخيرا استعرض الاجتماع الخدمات المقدمة من الإدارة الصحية ومنها القوافل الطبية التى تمت بقرية بهيج وقرية أبو صير والتى كان بها جميع التخصصات الطبية وقامت بخدمة أعداد كبيرة من أهالى بهيج وأبو صير، والعمل على تشغيل وحدة برج العرب القديم 24 ساعة يوميا لخدمة أهالى برج العرب القديم.

من ناحية أخرى، أعلن حى المنتزة ثان شرق الاسكندرية، عن بدء تلقى طلبات تقنين العقارات المخالفة بالإسكندرية، و ذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 17 لـ2019 وصدور لائحته التنفيذية بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وناشد حى ثان المنتزه فى بيان صادر اليوم، مالكى الوحدات والعقارات المخالفة فى نطاق الحى عن بدء تلقى طلبات التقنين على ان يرفق مع الطلب المستندات، صورة من بطاقة الرقم القومى المقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة لأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على ان المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض المخلفات البناء وتقنين أوضاعها، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة او ارونيك الترخيص أن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى هندسي، الايصال الدال على سداد رسم الفحص .

وشدد حى المنتزة على أنه يستوجب تقديم الطلب خلال المدة القانونية التى حددها القانون والمقررة بستة أشهر على أن تنتهى فى 7 يناير 2020.

من جهه أخرى أعلن حى العجمى غرب الاسكندرية، عن عقد إجتماع مع المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين الاراضى الحائزين عليها يوم غدا الاربعاء، و ذلك تطبيقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 و لا ئحتة التنفيذية، لانهاء الاجراءات الخاصة بتقنين الاراضى.

وحذر حى العجمى فى بيان له من إعتبار اجراءات التقنين كأن لم تكن فى حالة التقاعس عن استكمال الاجراءات القانونية و سوف يتم ادراج العقارات فى حملات الازالات.

فى سياق أخر شن حى العامرية أول غرب الإسكندرية حملات التصدى لأعمال البناء المخالف بنطاق الحي، و ذلك بناء على تعليمات اللواء سمير صدقى رئيس حى العامرية أول .

وأشار بيان صادر من الحى الى أن الحملة التى قامت بها إدارة المتابعة الميدانية وإدارة إشغال الطريق اليوم الثلاثاء، قد أسفرت عن إزالة عدد ٤ محلات بمساكن عبد القادر الجديدة ( العرايس) تم بناؤهم فى حرم البلوكات، و إزالة أسوار على مساحة حوالى ٢ فدان بمنطقة غرب النوبارية، إزالة اسوار على مساحة ٢٠٠ متر بغرب النوبارية .