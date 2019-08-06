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تقرير حكومى : 49% من الأسر المصرية لديها هواتف ذكية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 01:00 ص
تقرير حكومى : 49% من الأسر المصرية لديها هواتف ذكية هاتف ذكى - ارشيفية
كتبت: هبة السيد

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كشف تقرير حكومى صادر عن جهاز الاحصاء، عن امتلاك 49.1% من الأسر المصرية هاتف محمول ذكى "سمارت"، تزيد نسبته 60.7% فى الحضر عن الريف الذى يصل إلى 39.3%، كما يمتلك "آيباد/تابلت" نسبة 4.2% من الأسر، وينتشر بنسبة 6.6% فى الحضر و2.1% فى الريف.

وتبلغ نسبة الأسر المصرية التى تمتلك هواتف عادية 76.1% بين 70.6% فى الحضر و80.8% فى الريف، والتى ستكون مجبرة لامتلاك هواتف ذكية خلال السنوات القليلة المقبلة فى ظل خطط الدولة للتحول الرقمى، وتطبيق الحكومة الذكية.

وارتفع حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لأول مرة منذ عدة أشهر بعدما شهد تراجعا كبيرا خلال الأشهر، ولكن الزيادة كانت طفيفة للغاية لم تتجاوز 250 ألف خط جديد بتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى شهر ابريل الماضي.

وكان "اليوم السابع " نشر فى وقت سابق تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الذى كشف  أن حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول وصل إلى 93.68 مليون فى ابريل الماضى مقارنة بـ93.43 مليون بمارس الماضى وذلك بنسبة زيادة وصلت إلى 250 الف عميل جديد.

إلا أنه وبالمقارنة بحجم المشتركين فى تلك الفترة عن العام الماضى نجد تراجعا فى حجم الاشتراكات يصل إلى 4 ملايين خط، حيث كان يصل حجم الاشتراكات فى ابريل 2018 إلى 97.86 مليون مقارنة بنحو 93.68 مليون فى ابريل 2019.


موبايل

هواتف ذكية

تابلت

ايباد

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