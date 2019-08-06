تعرف على مراكز تجميع القطن بمحافظتى الفيوم وبنى سويف

الفيوم رباب الجالي

قال المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المنظومة الجديدة للقطن التي تطبق هذا العام بمحافظتي الفيوم وبني سويف، تتضمن إلغاء نظام الحلقات التابعة للتجار وعمل مراكز لتجميع القطن تابعة للحكومة.

وأعلن وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، عن مراكز تجميع القطن بالمحافظة وهي مركز بالمحلج الرئيسي بالمدينة ومركز بقرية المقراني بيوسف الصديق وفي مركز أبشواي مركز بطريق أبوكسا وفي مركز طامية مركزين للتجميع هما محلج طامية وحلقة أخرى بالمدينة وفي مركز إطسا مركز بقرية منيا الحيط ومركز تجميع في المدينة، بالإضافة إلى مركزين بمركز سنورس.

وقال عمر حسن وكيل وزارة الزراعة في محافظة بني سويف، إن الله أنعم على محافظات مصر بمناخ مميز جعل لدينا أفضل قطن فى العالم وكنا نصنع أفضل المنتجات منه ونحن الآن بصدد تجربة جديدة لإعادة القطن إلى مجده بمساعدة المزارعين، ولفت إلى أنه تم اختيار جمعيتين زراعيتين ببني سويف ومركزين تجميع بإهناسيا ومركز بالمحلج بمركز ببا ومركز بالمحلج بمركز ناصر ومركز تجميع بجمعية الزراعيين بالفشن.

جدير بالذكر أنمحافظتي الفيوم وبني سويف تشهد تطبيق منظومة جديدة للقطن المصري في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للنهوض بالقطن المصري، حيث تم تشكيل لجنة وزارية من وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة للارتقاء بنظم جني القطن والتداول وصولًا إلى المحالج

ويهدف هذا النظام إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق والتى أدت إلى انخفاض جودة القطن مما أثر سلباً على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية في هذا النظام والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادة القطن المصرية إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.