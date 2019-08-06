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تعرف على قائمة ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بالأقصر

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 04:00 ص
تعرف على قائمة ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بالأقصر الشيخ منصور صقر مدير إدارة أوقاف مدينة إسنا جنوبى الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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 صرح الشيخ منصور صقر مدير إدارة أوقاف مدينة إسنا جنوبى الأقصر، أنه تم توفير عدد من صكوك الأضاحى بأسعار تبدأ من 1800 جنيه داخل المسجد العتيق بالمدينة، وذلك لتوفير الصكوك للجميع بأسعار مناسبة تحت إشراف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر.

وأضاف مدير إدارة أوقاف إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى حالياً تجهيز 46 ساحة ومركز شباب لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بإسنا وأرمنت، وهى مايلي:- "ساحة مركز شباب الشغب، وساحة النور المحمدى بالدبابية، وساحة أبو فرغلى بالحميدات وساحة الرحمن بتوماس، وساحة السادة الأدارسة بالدير شرق، وساحة آل البيت بالحليلة، وساحة مركز شباب زرنيخ، وساحة المدينة المنورة بالمحلة، وساحة ملعب الشبان المسلمين بجوار خزان إسنا، ساحة غرب كوبرى المحاميد بحرى، ساحة مركز شباب الرياينة، أمام مجلس مدينة أرمنت الوابورات، السوق بأرمنت الحيط، أمام كوبرى الرزيقات بحرى، مركز شباب المحاميد قبلى، ساحة مركز شباب المحاميد، ساحة بلال بن رباح بجوار شرطة نقطة المطاعنة بأصفون، وساحة شارع البحر بجزيرة النمسا، وساحة مسجد الحج النوبى بعزبة على بدر، وساحة السيدة زينب بحاجر كومير، وساحة بجوار السنترال القديم ببندر إسنا، وساحة السيدة بمنطقة المساوية بالنمسا، ساحة مسجد على عبد الحليم، ساحة الملعب الخماسى بالعديسات قبلى، ساحة السيدة زينب بالمساوية".


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