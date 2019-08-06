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تعرف على سعر الريال السعودى بالجنيه المصرى

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 08:22 م
تعرف على سعر الريال السعودى بالجنيه المصرى الريال السعودى
كتب أحمد حسن

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سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 6-8-2019، حيث سجل سعر الريال استقراراً عند 4.38 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.39  جنيه للشراء.

4.42  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.38  جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.38  جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.33 جنيه للشراء.

4.46 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.37 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.38  جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.


الريال السعودى

الجنيه المصرى

البنك الاهلى المصرى

السعوديه

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