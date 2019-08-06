ترامب يستقبل رئيس رومانيا بالبيت الأبيض فى 20 أغسطس

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يستقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بالبيت الأبيض في 20 أغسطس 2019.

وقال المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض ، إن الزعيمين سيناقشان أفضل السبل لمواجهة العديد من التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه الولايات المتحدة ورومانيا وسبل تعزيز التجارة العادلة والمتبادلة والشراكات في مجال الطاقة .

وتأتي الزيارة تزامنا مع احتفال المواطنين الرومانيين بمرور ثلاثين عاما على سقوط الشيوعية ومرور 15 عاما على عضوية رومانيا في حلف شمال الأطلسي " الناتو".