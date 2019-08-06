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تراجع سعر خامات "أوبك" لتسجل 60.54 دولار للبرميل

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 04:14 م
تراجع سعر خامات "أوبك" لتسجل 60.54 دولار للبرميل اوبك
كتبت – مروة الغول

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أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الیوم الثلاثاء أن سعر سلة خاماتھا الـ14 تراجع أمس بواقع دولار و13 سنتا لیستقر عند 60.54 دولار للبرمیل مقارنة بـ61.67 دولار للبرمیل یوم الجمعة الماضي.

وبلغ المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي 52.43 دولار للبرمیل وتضم سلة (أوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھي خام (صحارى) الجزائري والإیراني الثقیل و(البصارة) العراقي وخام التصدیر الكویتي وخام (السدر) اللیبي وخام (بوني) النیجیري والخام العربي الخفیف السعودي والخام الفنزویلي و(جیراسول) الانجولي و(اورینت) الاكوادوري وزافیرو غینیا الاستوائیة ورابي الخفیف (جابون) وخام جینو (الكونغو) وخام مربان الإماراتي وذلك وفقا لما ذكرته وكالة كونا.

وكان وزراء نفط من داخل و خارج (أوبك) قد اتفقوا في الثاني من شھر یولیو الماضي خلال مؤتمرھم الوزاري على تمدید قرار خفض الإنتاج لفترة إضافیة مدتھا تسعة أشھر تنتھي بحلول 31 مارس 2020 وتھدف الدول الأعضاء في (أوبك) من خلال ھذا القرار ان تؤكد على تركیزھا المستمر على العوامل الأساسیة والتزامھا بسوق نفط مستقرة ومتوازنة لصالح المنتجین والمستھلكین والاقتصاد العالمي.

یذكر أن الاتفاق المبرم بین وزراء نفط منظمة (أوبك) ومنتجین مستقلین یقضي بأن تخفض (أوبك) انتاجھا بواقع 800 ألف برمیل في الیوم اي بنسبة 2.5% من انتاج كل دولة عضو في المنظمة، كما ستقلص الدول الـ11 من خارج (أوبك) مستویات انتاجھا بواقع 400 ألف برمیل في الیوم أي بنسبة 2% من إنتاج كل دولة عضو من خارج (أوبك).

وشهدت أسعار النفط خلال الفترة الأخیرة تذبذبا بین صعود وھبوط متأثرة بالعوامل الجیوسیاسیة إضافة إلى تأثرھا بزیادة المخزون من الخام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اوبك

سلة اوبك

اسعار سلة اوبك

منظمة الدول المصدرة للنفط

منتجین مستقلین

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