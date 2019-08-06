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تراجع بورصات الخليج فى ختام تعاملات جلسة الثلاثاء وتقدم طفيف للبحرين

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 09:00 م
تراجع بورصات الخليج فى ختام تعاملات جلسة الثلاثاء وتقدم طفيف للبحرين بورصات الخليج
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء ارتفاع هامشى لبورصة البحرين، إذ هبطت بورصة السعودية للجلسة الخامسة على التوالى، بضغط هبوط قطاع البنوك، كما هبطت بورصة دبى للجلسة الرابعة على التوالى بضغط هبوط القطاعات القيادية.

 

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.84% خاسراً 71.18 نقطة ليغلق عند مستوى 8394.07 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.44% خاسراً 16.67 نقطة ليغلق عند مستوى 3746.92 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 120.8 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 63 شركة، فيما تراجعت 123 شركة. 
 
وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.68%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.42%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.96%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.78%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.68%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.39%.
 
وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.93%، ثم ثمار بنسبة 6.32%، ثم رعاية بنسبة 6.25%، فيما تصدر سهم "بروج للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.64% ثم الخليج للتدريب بنسبة 5.22%، ثم أسمنت السعودية بنسبة 4.43%.

 

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسرا 15.6 نقطة ليغلق عند مستوى 6086.51 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% خاسراً 19.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6706.89 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% خاسراً 6.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4865.87 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 100.6 مليون سهم بقيمة 21.8 مليون دينار كويتى عبر 5878 صفقة.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.90%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.66%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.60%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%.
 
وجاء سهم "منازل القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.86%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 9.28%، فيما تصدر سهم "مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 9.95%، ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9.09%.

 

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.49% خاسرة 147.4 نقطة، لتغلق عند مستوى 9777.47 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 85 مليون سهم بقيمة 295.3 مليون ريال قطرى عبر 8866 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 36 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 5.82%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.4%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.96%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.54%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.99%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.16%.

 

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% خاسراً 2.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2796.98 نقطة، بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات، وقلص ارتفاع سهم إعمار العقارية من تراجع المؤشر فى مستهل التعاملات.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 157.3 مليون سهم محققة ما قيمته 229.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3264 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 17 سهما، واستقرت 5 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.39%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.87%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 2.37%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.04%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 8.18%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.12%.

 

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحاً 0.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1545.20 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعى الخدمات والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 774 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.09% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.01%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.88% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.78%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.83%.
 
فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.18% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 3.85%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.38%.
 

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