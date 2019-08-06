تخفيض درجات القبول بالثانوى العام فى بنى سويف إلى 215 درجة

بنى سويف أيمن لطفى

وافق المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، على مذكرة مديرية التربية والتعليم بشأن النزول بمجموع القبول بالثانوي العام من 220 درجة إلى 215 درجة، لاستيعاب عدد أكبر من الناجحين في المرحلة الإعدادية من أبناء المحافظة للعام الدراسي الجديد 2019/2020.

وأكد محافظ بنى سويف فى بيان له اليوم الثلاثاء، حرصه على تخفيض الحد الأدني إلى 215 درجة وإعادة فتح باب القبول بمرحلة الثانوي العام لاستيعاب وقبول طلاب جدد خاصة بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية والاستجابة لرغبة الطلاب في الالتحاق بالمرحلة الثانوية، ولاسيما في ظل وجود عدد كبير من المدارس بكافة الإدارات التعليمية السبع والتي لم تستوف الكثافة المطلوبة.

فيما أوضح محمد حسام وكيل الوزارة، أنه عرض مذكرة على المحافظ تضمنت وجود أماكن شاغرة بمدارس إدارة بني سويف التعليمية وهي، إيهاب اسماعيل ـ الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية بنين ، السيدة خديجة الثانوية بنات، ابشنا الثانوية المشتركة، باروط الثانوية بنين، باروط الثانوية بنات، بلفيا الثانوية، محمد مبروك الثانوية المشتركة، فصول باها الثانوية المشتركة، مؤمن عياد الثانوية المشتركة، بني سليمان الثانوية، الشرق الجديدة بالحى الرابع ،وفي جميع مدارس إدارات (الواسطى، ناصر واهناسيا)، وجميع مدارس ببا ما عدا "فاطمة الزهراء الثانوية بنات"، وجميع مدارس سمسطا ما عدا مدرسة "السيدة خديجة الثانوية بنات"، وجميع مدارس الفش ما عدا مدرسة "الفشن الثانوية بنين، لافتا إلى أنه سيتم أخذ إقرار على ولي الأمر بعدم التحويل من المدارس سالفة الذكر طوال مدة المرحلة.