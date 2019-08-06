تحرير 735 محضرًا ومخالفة تموينية متنوعة خلال شهر فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم علي مدار شهر يوليو الماضي خروج حملات يومية لضبط الأسواق والمخالفات في كافة أنحاء المحافظة، وذلك بناء علي توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الحملات أسفرت في مجال الخبز البلدي والدقيق البلدي المدعم عن توزيع وصرف كميه قدرها 75 مليون رغيف بمعدل استهلاك 2,4 مليون رغيف/ يوم من خلال 302 مخبز بلدي مدعم علي مستوي المحافظة، كما تم صرف كميه قدرها 4066,860 طن دقيق مدعم من خلال 646 مستودعا علي مستوي المحافظة بمعدل 131,2 طن / يوم، وتم تحرير 265 مخالفة ومحضر تمويني ضد المخابز والمستودعات المخالفة شملت (نقص وزن – مواصفات – غلق – وتوقف وتصرف وتجميع ونظافة).

وفي مجال المواد البترولية تم توزيع 264000 أسطوانة بوتاجاز منزلية و10000 أسطوانة تجاريه بالاسعار الرسمية المقررة اعتباراً من 5/7/2019 بسعر 65 جنيها ثمن الأسطوانة المنزلية امام المستودع ويضاف اليها من 3 – 5 جنيهات للتوصيل للمنازل وذلك من خلال 61 مستودعا، وبسعر 130 جنيها الأسطوانة التجارية مضاف اليها خدمه توصيل 10 جنيهات.

وتابع: كما تم التأكد من انتظام عمل محطات الوقود والتزامها بالاسعارالمقررة الجديدة دون اختناقات في توفر تلك المنتجات سولار وبنزين بأنواعه وذلك من خلال 59 محطة وقود حيث تم صرف 9295,8 طن سولار، و2621,8 طن بنزين 80، و1117,6 بنزين 92، و25,4 طن بنزين 95، وقد تم تحرير عدد 100 محضر تمويني ضد المستودعات والمحطات المخالفة خلال الشهر.

وفى شئون التموين تم توزيع وصرف دعم سلعي بمبلغ 42,50 مليون جنيه سلع تموينية مقررات شهر يوليو بخلاف سلع حره بمبلغ 2 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يونيو والذي يصرف من يوم 1 حتي 20 من كل شهر بديلا عن توفير الخبز المدعم وذلك من خلال 566 تاجرتموني + 157 مشروع جمعيتي، وتم تحرير عدد 21 محضر تمويني ضد البداليين المخالفين وفروع الجملة المخالفة.

وأكد الدكتور تامر صلاح، أنه في مجال الأسواق والأسعار تم تسيير حملات مكثفة ويومية صباحا ومساء علي الاسواق ولم ترصد تلك الحملات اي زيادات تذكرفي الاسعار كما تبين توافر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية واستقرار الاسعار المناسبة لجميع المواطنين، وتم تحرير 349 محضر تمويني ضد المخالفين منها سلع منتهيه الصلاحية ومجهولة المصدر وذبح خارج المجازر الحكومية ومخالفه القرار 330 لسنة 2017، وعليه يكون اجمالي المحاضر المحررة خلال شهر يوليو الماضي حوالي 735 محضر ومخالفه تموينيه، وفي هذا الشأن فقد تم طرح ضواحي حيه سعر الكيلو 62 قائم لعدد 100 خروف من خلال شادر الشركة المصرية وجاري بيعها بمنطقه نجع الطويل بالكرنك، كما يتوفر لدي فروع الشركة المصرية لحوم ضأني مبرده سعر الكيلو 95 جنيه وكذلك لحوم سوداني مبرده بسعر 85 جنيه للكيلو بخلاف اللحوم المجمدة والدواجن المجمدة ومتوفرة لدي فروع الشركة المصرية المنتشرة بأرجاء المحافظة.