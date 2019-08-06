تحرير 1231 مخالفة مرورية وفحص 40 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1231مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 9 دراجات نارية بدون لوحات معدنية.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزراع بدائرة مركز السادات، وفحص 40 شخص، كما تم فحص 7 شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 9 أشخاص، وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.