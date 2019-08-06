سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 11:51 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1231 مخالفة مرورية وفحص 40 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 09:10 ص
تحرير 1231 مخالفة مرورية وفحص 40 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1231مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 9 دراجات نارية بدون لوحات معدنية.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزراع بدائرة مركز السادات، وفحص 40 شخص، كما تم فحص 7 شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 9 أشخاص، وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

 


حملة مرورية

المنوفية

ضبط مخالفات مرورية

فحص شقق مفروشة

شبين الكوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اهتمام إعلامى كبير بانفراد "اليوم السابع" بتسلم مصر آخر شرائح قرض صندوق النقد

اهتمام إعلامى كبير بانفراد "اليوم السابع" بتسلم مصر آخر شرائح قرض صندوق النقد

صلاح الأول والأخير.. شاهد أجمل أهداف ليفربول فى موسم 2018 / 2019

صلاح الأول والأخير.. شاهد أجمل أهداف ليفربول فى موسم 2018 / 2019

الفراعنة يخطفون الميدالية الذهبية فى الأولمبياد الخاص لكرة القدم بالهند

الفراعنة يخطفون الميدالية الذهبية فى الأولمبياد الخاص لكرة القدم بالهند

ناشئات مصر للاسكواش يتغلبن على فرنسا 3 / 0 فى بطولة العالم بماليزيا

ناشئات مصر للاسكواش يتغلبن على فرنسا 3 / 0 فى بطولة العالم بماليزيا

فيديو معلوماتى.. 5 أمراض لو جتلك هتوقع شعرك

فيديو معلوماتى.. 5 أمراض لو جتلك هتوقع شعرك

رونى يقترب من العودة إلى إنجلترا كمدرب ولاعب مع ديربى كاونتى

رونى يقترب من العودة إلى إنجلترا كمدرب ولاعب مع ديربى كاونتى

بلومبرج: أغنياء العالم خسروا 117 مليار دولار فى يوم واحد بسبب انهيار الأسواق

بلومبرج: أغنياء العالم خسروا 117 مليار دولار فى يوم واحد بسبب انهيار الأسواق

13 خطوة مهمة لتسجيل براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى.. تعرف عليها

13 خطوة مهمة لتسجيل براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة قطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة قطارات اليوم.. تعرف عليها

4 جامعات مصرية تظهر فى تصنيف QS الإنجليزى.. تعرف على ترتيبها

4 جامعات مصرية تظهر فى تصنيف QS الإنجليزى.. تعرف على ترتيبها

لهذه الأسباب.. البصل أفضل علاج لتساقط الشعر

لهذه الأسباب.. البصل أفضل علاج لتساقط الشعر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة