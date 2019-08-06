سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 09:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تجديد حبس متهمين 15يوما لاستيلائهما على مليون و 780 ألف جنيه بزعم توظيفهم

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 07:59 م
تجديد حبس متهمين 15يوما لاستيلائهما على مليون و 780 ألف جنيه بزعم توظيفهم حبس
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى معارضات محكمة جنح مركز بسيون بمحافظة الغربية، تجديد حبس مواطن وشقيقته 15 يوما على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار لزوجها لاستيلائهم على مليون و780 ألف جنيه من 3 مواطنين بزعم توظيف المبلغ فى التجارة مقابل فوائل شهرية، إلا ان المتهمين لم يلتزموا بوعدهم ورفضوا رد المبالغ لاصحابها.

كان رئيس قسم مكافحة جرائم الاموال العامة بمديرية أمن الغربية، قد تلقى بلاغات من 3 مواطنين يتهمون كل من"سعد.ف.ر" هارب، وزوجته "مروة.ا"، وشقيقها "اشرف.ا" مقيمين مركز بسيون، بالاستيلاء على مليون و780 ألف جنيه منهم بحجة توظيف المبلغ، مقابل أرباح شهرية.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهمين، وبتقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهمة الثانية وشقيقها، وهروب زوجها، تحرر المحضر 11700 جنح مركز بسيون، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضهم على قاضي المعارضات أمر بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

 


مدير امن الغربية

مباحث الاموال العامة

بسيون

نصب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اليوم السابع: قناة السويس.. قناة المليارات

اليوم السابع: قناة السويس.. قناة المليارات

حبس وزير النقل الجزائرى السابق على ذمة التحقيق بتهمة الفساد المالى

حبس وزير النقل الجزائرى السابق على ذمة التحقيق بتهمة الفساد المالى

ترميم معهد الأروام بعد 48 ساعة من الحادث الإرهابى

ترميم معهد الأروام بعد 48 ساعة من الحادث الإرهابى

أول مولود فى الحج.. سيدة أفغانية أنجبت "محمد" فى مكة

أول مولود فى الحج.. سيدة أفغانية أنجبت "محمد" فى مكة

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى مصر الأجنبى لـ 44.9 مليار دولار بنهاية يوليو

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى مصر الأجنبى لـ 44.9 مليار دولار بنهاية يوليو

موجز أخبار مصر للساعة 6.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد فى التاريخ

موجز أخبار مصر للساعة 6.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد فى التاريخ

تفاصيل 48 ساعة من تحقيقات النيابة فى حادث معهد الأورام الإرهابى.. حركة "حسم" أعدت السيارة المحملة بالمتفجرات لتنفيذ عملية إرهابية.. وأقوال 6 من المصابين: فوجئنا بصوت الانفجار بعد تصادم السيارات

تفاصيل 48 ساعة من تحقيقات النيابة فى حادث معهد الأورام الإرهابى.. حركة "حسم" أعدت السيارة المحملة بالمتفجرات لتنفيذ عملية إرهابية.. وأقوال 6 من المصابين: فوجئنا بصوت الانفجار بعد تصادم السيارات

بلومبرج: اقتصاد مصر الأسرع نموا بالشرق الأوسط.. ومكافحة الفقر أقوى تحدياتها

بلومبرج: اقتصاد مصر الأسرع نموا بالشرق الأوسط.. ومكافحة الفقر أقوى تحدياتها

للحجاج.. إرشادات للوقاية من النزلات المعوية والإجهاد الحرارى أثناء المناسك

للحجاج.. إرشادات للوقاية من النزلات المعوية والإجهاد الحرارى أثناء المناسك

بالإنفوجراف .. قناة السويس تحقق أعلى عائد فى تاريخها

بالإنفوجراف .. قناة السويس تحقق أعلى عائد فى تاريخها

قناة السويس.. أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة × 10 معلومات

قناة السويس.. أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة × 10 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة