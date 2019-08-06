تجديد حبس متهمين 15يوما لاستيلائهما على مليون و 780 ألف جنيه بزعم توظيفهم

الغربية – مصطفى عادل

قرر قاضى معارضات محكمة جنح مركز بسيون بمحافظة الغربية، تجديد حبس مواطن وشقيقته 15 يوما على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار لزوجها لاستيلائهم على مليون و780 ألف جنيه من 3 مواطنين بزعم توظيف المبلغ فى التجارة مقابل فوائل شهرية، إلا ان المتهمين لم يلتزموا بوعدهم ورفضوا رد المبالغ لاصحابها.

كان رئيس قسم مكافحة جرائم الاموال العامة بمديرية أمن الغربية، قد تلقى بلاغات من 3 مواطنين يتهمون كل من"سعد.ف.ر" هارب، وزوجته "مروة.ا"، وشقيقها "اشرف.ا" مقيمين مركز بسيون، بالاستيلاء على مليون و780 ألف جنيه منهم بحجة توظيف المبلغ، مقابل أرباح شهرية.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهمين، وبتقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهمة الثانية وشقيقها، وهروب زوجها، تحرر المحضر 11700 جنح مركز بسيون، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضهم على قاضي المعارضات أمر بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.