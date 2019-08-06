بيانات ألمانية تدعم الأسهم الأوروبية بعد يومين من الانخفاض

رويترز

سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا طفيفا اليوم الثلاثاء واستقرت قليلا، بعد أن سجلت أكبر هبوط لها على مدى يومين فى أكثر من ثلاث سنوات، فى الوقت الذى هدأت فيه بيانات ألمانية بعض الشيء من المخاوف المتعلقة بالتصعيد الذى شهدته التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على مدى الأسبوع المنصرم.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.1 % فقط فيما سجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى أداء دون سائر السوق.

وأظهرت بيانات ألمانية ارتفاعا فى الطلبيات الصناعية بنسبة 2.5% فى يونيو مقارنة مع الشهر السابق فى أكبر قفزة لها منذ أغسطس2017.

وارتفع المؤشر داكس الألمانى 0.3 % مدفوعا بتلك البيانات وقاد قطاع السيارات الذى تهيمن عليه شركات ألمانية المكاسب بين مؤشرات القطاعات الفرعية.