الرئيسية اقتصاد وبورصة بورصة دبى تحدد إجازة عيد الأضحى 3 أيام.. وتستأنف العمل 14 أغسطس الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 05:06 م بورصة دبى كتب هانى الحوتى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قررت بورصة دبى، تحديد العطلة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس، على أن يستأنف الدوام الرسمى اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس. وارتفعت بورصة دبى بنسبة 10% خلال شهر يوليو الماضى، و15% منذ بداية العام، وتعد ثانى أرخص البورصات العربية، بعدما بلغ مضاعف الربحية المستقبلية 7.6 مرة. بورصة دبى سوق دبى المالى دبى اقتصاد دبى أجازة عيد الاضحى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة ارتفاع سهم إعمار العقارية يقلص من خسائر بورصة دبى بختام التعاملات الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 02:16 م تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاتصالات الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 10:32 ص تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات الإثنين، 05 أغسطس 2019 02:27 م تراجع بورصة دبى بنسبة 1.6% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات الإثنين، 05 أغسطس 2019 10:07 ص تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم إعمار العقارية الأحد، 04 أغسطس 2019 02:38 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع 5 حالات تحرم المستهلك من استبدال أو إعادة السلعة دون أسباب.. تعرف عليها اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء اليوم السابع: قناة السويس.. قناة المليارات حبس وزير النقل الجزائرى السابق على ذمة التحقيق بتهمة الفساد المالى ترميم معهد الأروام بعد 48 ساعة من الحادث الإرهابى أول مولود فى الحج.. سيدة أفغانية أنجبت "محمد" فى مكة البنك المركزى: ارتفاع احتياطى مصر الأجنبى لـ 44.9 مليار دولار بنهاية يوليو موجز أخبار مصر للساعة 6.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد فى التاريخ تفاصيل 48 ساعة من تحقيقات النيابة فى حادث معهد الأورام الإرهابى.. حركة "حسم" أعدت السيارة المحملة بالمتفجرات لتنفيذ عملية إرهابية.. وأقوال 6 من المصابين: فوجئنا بصوت الانفجار بعد تصادم السيارات بلومبرج: اقتصاد مصر الأسرع نموا بالشرق الأوسط.. ومكافحة الفقر أقوى تحدياتها للحجاج.. إرشادات للوقاية من النزلات المعوية والإجهاد الحرارى أثناء المناسك بالإنفوجراف .. قناة السويس تحقق أعلى عائد فى تاريخها المزيد من Trending Plus
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