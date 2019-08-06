بورصة دبى تحدد إجازة عيد الأضحى 3 أيام.. وتستأنف العمل 14 أغسطس

كتب هانى الحوتى

قررت بورصة دبى، تحديد العطلة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس، على أن يستأنف الدوام الرسمى اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس.

وارتفعت بورصة دبى بنسبة 10% خلال شهر يوليو الماضى، و15% منذ بداية العام، وتعد ثانى أرخص البورصات العربية، بعدما بلغ مضاعف الربحية المستقبلية 7.6 مرة.