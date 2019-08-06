اليوان يرتفع عن أدنى مستوى على الإطلاق فى التعاملات الخارجية

رويترز

ارتفع اليوان عن أدنى مستوى له على الإطلاق اليوم الثلاثاء بعد أن بدا أن الصين تتخذ خطوات لمنع العملة من تسجيل مزيد من الانخفاض بعد هبوط حاد دفع الحكومة الأمريكية لإعلان أن الصين تتلاعب بعملتها.

وقالت الصين اليوم الثلاثاء إنها تبيع أذونا مقومة باليوان فى هونج كونج، فى خطوة تهدف فيما يبدو للسيطرة على عمليات البيع بنظام الاقتراض للعملة.

علاوة على ذلك، حدد بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) سعر الصرف المرجعى اليومى للعملة عند 6.9683 لليوان فى التعاملات داخل البلاد وهو أعلى من المستوى المتوقع الذى يبلغ 6.9871 لكنه يقل عن مستوى سبعة يوانات للدولار الذى تجاوزته العملة الصينية أمس الاثنين.

وفى أحدث تعاملات، ارتفع اليوان فى المعاملات الخارجية بنسبة 0.4 % إلى 7.0677 يوان للدولار بعد أن انخفض إلى 7.14 مساء أمس الاثنين فى أدنى مستوى له منذ بدء التداولات الخارجية للعملة فى 2010.

كما سجل اليوان فى المعاملات داخل البلاد 7.0699 يوان للدولار عند الفتح مقارنة مع الإغلاق الماضى والذى بلغ 7.0498.

وتسبب الارتفاع الطفيف فى اليوان فى تحويل انتباه المستثمرين عن عملات الملاذات الآمنة مما دفع الين اليابانى والفرنك السويسرى للانخفاض.

وانخفض الين 0.6 % إلى 106.56 متراجعا عن أعلى مستوى له فى 16 شهرا والذى وصل له خلال الليل باستبعاد هبوط مفاجئ فى يناير.

ونزل الفرنك السويسرى 0.2% متراجعا عن أعلى مستوى له فى 25 شهرا والذى وصل له أمس الاثنين.

واستقر اليورو عند 1.1208 دولار بعد أن قفز لأعلى مستوى له فى 18 يوما أمام الدولار خلال الليل.

كما استقر مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.57.

وارتفع الجنيه الاسترلينى 0.3 % إلى 1.2176 دولار وبذلك لا يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى له فى 31 شهرا والذى سجله الأسبوع الماضي.

ومقابل اليورو، سجل الاسترلينى انخفاضا جديدا إلى أدنى مستوى فى 23 شهرا اليوم الثلاثاء مسجلا 92.49 لكنه ارتفع بعد ذلك بنسبة 0.2 % إلى 92.04 بنس.