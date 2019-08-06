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الشرطة المغربية: إيقاف معلم لتحريضه على أعمال إرهابية عبر مواقع التواصل

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 06:31 م
الشرطة المغربية: إيقاف معلم لتحريضه على أعمال إرهابية عبر مواقع التواصل الشرطة المغربية
أ ش أ

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ذكرت الشرطة المغربية، أنها أوقفت أستاذًا في التعليم الابتدائي؛ للاشتباه بتحريضه على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة.

 

وأوضحت الشرطة - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم،الثلاثاء، أنه تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر (26 عامًا) بمدينة القصر الكبير شمالي المغرب، بعدما كتب على أحد مواقع التواصل كلامًا "يشيد فيه بأعمال إرهابية ويحرض على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة في حق سائحات أجنبيات يقمن بأعمال تطوعية بالمغرب".

 

وأشارت إلى أن التحريات مكنت من حجز جهاز كمبيوتر محمول وهاتف جوال، يشتبه في استخدامهما في نشر الكلام الذي تضمن جرائم مرتبطة بقضايا الإرهاب والتطرف، وتم تقديم المشتبه به إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

 


المغرب

الارهاب

الشرطة المغربية

تحريض

مواقع التواصل

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