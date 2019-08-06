السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط: أعد الأهالى بتحقيق كل ما يسعدهم

دمياط عبده عبد البارى

عبر اللواء جمال عبد الرشيد الحسينى السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط عن سعادته بتوليه منصبه الجديد.

ووعد الحسينى أهالى المحافظة بتحقيق كل مطالبهم وتنفيذ كل شىء يسعدهم، مضيفا أنه تولى رئاسة مدينة الجيزة مباشرة بعد التحاقه بالعمل بالإدارة المحلية حيث كان يعمل لواء شرطة.

وأكد الحسينى انه سعيد بالعمل مرة أخرى مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشيرا إلى أنه عمل معها فى ملف تطوير العشوائيات بمحافظة الجيزة وهى إنسانة واعية وتحب العمل والاجتهاد، مؤكدا أن تجربتها السابقة كنائب محافظ الجيزة كانت تجربة مثمرة.

يذكر أن حركة وزارة التنمية المحلية أسفرت عن نقل اللواء محمد رأفت همام من سكرتير عام محافظة الجيزة إلى سكرتير عام محافظة دمياط.

ونقل اللواء جمال عبد الرشيد الحسينى من رئيس مدينة الجيزة إلى سكرتير عام مساعد محافظة دمياط.