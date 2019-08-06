الرقابة المالية: "آل الخرافى" غير ملزمة بتقديم عرض شراء إجبارى للألومنيوم العربية

كتب هانى الحوتى

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجموعة شركات وأفراد آل الخرافى، غير ملزمة بتقديم عرض شراء إجبارى لشركة الألومنيوم العربية، وفقاً لأحكام الفقرة "هـ" من المادة 356 من أحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، وذلك دون تجاوز أى منهم للنسب الموجبة لتقديم عروض شراء إجبارية.

وجاء ذلك رداً على ما تقدمت به شركة الألومنيوم العربية، وكيلا ً عن مجموعة شركات وأفراد آل الخرافى، والذى تخطر به هيئة الرقابة المالية بشأن عدم الالتزام بتقديم عرض الشراء الإجبارى لنقل ملكية عدد 4.3 مليون سهم بنسبة 75% من أسهم الألومنيوم العربية وفقاً لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.