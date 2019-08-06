الرئيس الجزائرى يبحث استعدادات بلاده لاستقبال العام الدراسى الجديد

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بحث الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، الإثنين، مع نور الدين بدوى الوزير الأول (رئيس الوزراء) التدابير اللازمة لإطار التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعى المقبل.

ويعنى الدخول الاجتماعى بدء العام الدراسى الجديد وعودة الموظفين من العطلات الصيفية وبدء الفصل التشريعى الجديد للبرلمان واستئناف العمل بالنقابات بعد العطلة الصيفية التى تكون عادة فى شهر أغسطس من كل عام.

وقالت الرئاسة الجزائرية - فى بيان - "استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية الوزير الأول نور الدين بدوى وذلك فى إطار متابعته المستمرة لأداء الحكومة".

وأضاف البيان أن بدوى قدم خلال هذا اللقاء عرضا مفصلا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مع تقييم كل التدابير اللازمة فى إطار التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعى المقبل من جانب الحكومة.

وأشار إلى أن بدوى قدم لرئيس الدولة عرضا حول مشاركته فى حفل تنصيب الرئيس الموريتانى الجديد محمد ولد الشيخ الغزوانى يوم الخميس الماضى فى نواكشوط.