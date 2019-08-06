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الخميس.. بدء التداول على أسهم فورى بالبورصة المصرية بسعر 6.46 جنيه

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 03:15 م
الخميس.. بدء التداول على أسهم فورى بالبورصة المصرية بسعر 6.46 جنيه البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن بدء التداول على سهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط، ويكون سعر الفتح (السعر المرجعى) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 6.46 جنيه للسهم، على أن يتم التداول اعتبارًا من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

 

وقالت البورصة، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إدراج السهم ضمن القائمة (أ) المسموح بمزاولة الأنشطه المتخصصة على الأوراق الماليه المدرجه بها اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 أغسطس، مع السماح بآلية استقرار سعر السهم فى السوق عقب تنفيذ الطرح، ويتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يوم ميلادى خلال الفترة من 8 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبل، يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام ويحق للمساهم المشترى فى الطرح العام فقط راغب البيع بإيداع أوامر بيع لعدد الأسهم المخصص له فقط (كحد أقصى) من خلال الطرح العام.

 

كما أعلنت عن تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المصدرة لعدد 254.6 مليون سهم بنسبة 36% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 6.46 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه، موزعة بين 35.4 مليون سهم بنسبة 5% من أسهم رأس المال بقيمة 230.5 مليون جنيه، و219.3 مليون سهم بنسبة 31% من رأس المال بقيمة 1.4 مليار جنيه.


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